Pese a los rumores sobre el fin de la relación entre Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli, el representante de la modelo peruana, Luis Papelito Cáceres, aseguró que ella continuará residiendo en Argentina.

El también experiodista contó que Milett está interesada en incursionar en la actuación y que, a pesar de la situación económica en el país vecino, la modelo ha conseguido algunos contratos.

“A ella le encanta hacer ficción, lo que se le presente ahora (lo tomará). No es el mejor momento (económico del país); pero la llaman a cada rato para hacer fotos. Ella se va a instalar acá”, sostuvo.

En una entrevista en Canal de la Ciudad, el ex arquero fue consultado sobre la cercanía entre Milett y Yanina Latorre, quienes incluso fueron vistas bailando juntas, a pesar de ser enemigas mediáticas. En respuesta, ‘Papelito’ sugirió que esa enemistad es más bien un show y que sigue manteniendo contacto con Yanina. Además, señaló que los medios peruanos son más críticos con Milett que los argentinos.

“Es lo que corresponde, cómo te vas a tomar algo personal o enemistarte con una persona que está haciendo su trabajo, yo hablo con Yanina, por WhatsApp nos hablamos y se ríe, se divierte me dice ‘me asombra mi fama’ y Milett por qué le va a tener odio si no le ha hecho nada, ella dice que ha hablado de la supuesta crisis, no he hablado nunca nada malo, es más han sido más ofensivos en Perú en algunas cosas”, afirmó Cáceres.