Ada Chura revela el sorprende motivo por el que se alejó de la música: “Me harté del ambiente″

La destacada cantante Ada Chura, reconocida como una de las precursoras de la tecnocumbia en el país, decidió alejarse de los escenarios luego de una exitosa carrera en los años 90. La artista se ganó un lugar especial en el corazón del público, gracias a temas como ‘Llorando tu partida’, ‘Qué bonito es’, y ‘Si te vas’, entre otros.

Sin embargo, muchos se preguntan el motivo detrás de su retiro cuando estaba en el auge de su carrera musical. En una reciente entrevista con Trome, la artista revela por qué se alejó de los escenarios.

¿Por qué Ada Chura se alejó de la música?

Ada Chura reveló que porque se retiró en pleno auge de su carrera musical. “Ya habían pasado muchas cosas, hasta con el padre de mi hijo. Dije que no podía seguir así, no quiero que mi hija pase lo mismo que mi hijo y me pregunten: ‘¿Por qué te embarazaste en tu mejor momento?’”, contó para Trome.

La cantante de ‘Si te vas’ confesó que en este momento sintió que su carrera musical ya había terminado, y que debía pasar su embarazo de manera tranquila, lejos de comentarios que le hacían daño. “Me harté del ambiente, de las críticas típicas de la gente, de la prensa. La gente dice lo que piensa, pero duele. En esos tiempos, ya no era tan fuerte la tecnocumbia y había bajado. Yo quería hacer mi vida normal. Esa fue mi razón para salirme”, confesó.

¿Qué pasó con Ada Chura tras su retiro de los escenarios?

Tras dejar la música, Chura se enfrentó a nuevos desafíos y se desempeñó como asistente de Marketing en la Municipalidad de Tacna. “Tenía tres hijos y coste de vida no me daba. Fue difícil, pero aprendí a vivir así. Ganaba 700 soles mensuales (risas). Aprendí a vivir con ese sueldo”, reveló a Trome.

¿Cómo fue el inicio de Ada Chura en la música?

Chura también compartió detalles de sus inicios en la música, revelando que su pasión por el canto comenzó en la iglesia cuando era niña, aunque nunca logró integrar un coro debido a la muerte de su abuela. A los 15 años, admiraba a artistas como Daniela Romo y Yuri, y a pesar de su miedo escénico, su talento fue reconocido en el festival de canto de su colegio, lo que marcó el inicio de su carrera.

“Sucede que el profesor estaba buscando gente para el festival de canto, que todos los años mi colegio organizaba. Entonces, de esa manera, él buscaba talento. Imagínate, yo con miedo y terror porque tenía pánico escénico, le digo: ‘Profe, por favor, doy el examen, pero no quiero que nadie me escuche, sino no voy a poder. ¿En el recreo puedo dar el examen, para que solo usted pueda escucharme?’. El profesor me escucha e inmediatamente me dice: ‘Vas al festival’”, contó a Trome.





