Richard Acuña realizó una gran fiesta por el cumpleaños de su madre, Carmen Núñez, donde el Grupo 5 fue la sensación de la noche. Además, fueron invitadas Ethel Pozo y Janet Barboza, amigas de Brunella Horna.

Las conductoras presumieron sus elegantes vestidos en redes sociales, sin embargo, un seguidor de Instarándula compartió un video donde la ‘Rulitos’ aparece junto a un galán.

Recordemos que, Barboza afirmó su soltería varias veces, luego de su última relación con Miguel Badona, con quien estuvo desde el 2019 al 2022.

Al parecer, la conductora de TV se estaría dando una oportunidad en el amor tras ser vista agarrada de la mano con un hombre que lucía un terno azul.

“ La señora Janet Barboza de la mano de un pretendiente ”, escribió el usuario que le envió el video a Samuel Suárez.

Janet Barboza ignora a reportera que quiso darle regalo por el ‘Día de la Madre’

Janet Barboza ignoró a una reportera de ‘Todo se filtra’ luego de que intentara darle un obsequio por el ‘Día de la Madre’, pues este fin de semana la pasará sola porque su hija se encuentra estudiando en Italia.

“Nosotros compramos un regalito muy especial, un regalito humilde y sencillito para llevarle a Janet Barboza porque su hija está en Italia estudiando una maestría”, reveló Kurt Villavicencio.

En el video se observa a la conductora saliendo de América Televisión, cuando la comunicadora decide abordarla y entregarle el regalo.

“Janet, te hemos traído un presente porque sabemos que es tu primer ‘Día de la Madre’ sola, ¿no nos puedes recibir el detalle que hemos traído?, ¿no te agrada el presente?, ¿nos vas a dejar con el regalo ya listo?”, preguntó la joven reportera de ‘Todo se filtra’ mientras la ‘Rulitos’ pasó de largo sin siquiera mirarla.

“Está bien que no puedas declarar porque tienes contrato con GV Producciones. Sí, nuestro regalo es sencillito, no habrá costado más de 20 soles, no serán los regalos que te hacen Gisela Valcárcel, Ethel o Brunella, pero simplemente por delicadeza y educación...”, arremetió el popular ‘Metiche’ tras ver las imágenes.

