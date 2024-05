La Pánfila y su valioso consejo por el Día de la Madre: “Si tú eres feliz, tus hijos también lo serán”

María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, nos habló de su faceta de mamá y aunque reconoce que no la ha tenido fácil, sus dos hijos son la fortaleza que necesita para seguir adelante. Además, envía un mensaje de empoderamiento por el Día de la Madre y aconseja que es importante que las mujeres no descuiden su felicidad para que puedan transmitirles buenas energías a sus pequeños.

Por única fecha, la actriz cómica vuelve este 11 de mayo con su show ‘Mamá con Huevos’ en el PanfiTeatro (Av. Guardia Republicana Mz J lote 31 - Paradero Los Cubanos - Villa El Salvador). Las entradas las pueden conseguir por Whatsapp: 993-152-901.

Este sábado vuelves con tu unipersonal ‘Mamá con Huevos’, ¿qué novedades tienes para tu público?

Es un show completamente renovado porque tendrá lo que está de moda en la farándula, siempre los nuevos infieles. Así que vamos a rajar de Christian (Domínguez) y Cueva. Siempre va variando según la actualidad. Por ejemplo, hay un personaje que es la ‘Mamá Cuca’, de la promoción de Janet (Barboza), que es fanática de América Hoy, que compra su Trome, que ve Magaly.

A vísperas del Día de la Madre, ¿cómo piensas celebrarlo?

Yo solo quiero descansar, dormir nada más, no he preparado nada. Tengo la universidad, el trabajo y mis hijos. Durante la semana me voy con ellos a pasear a Chaclacayo.

¿Siempre soñaste en convertirte en madre?

No, no es que yo ha soñado con ser mamá, solo que es parte de la vida. Tuve suerte porque primero quería tener un hijito varón y después la mujercita. Como mandados a hacer.

Para algunas mujeres el parto es complicado. ¿Cómo lo viviste tú?

El embarazo de mi primer hijo fue un poco triste porque la pasé sola , pero fue cesárea porque tengo una fractura, en el programa de Gisela (Valcárcel) me accidenté. Fue pesada la recuperación. Con mi segunda hija fue más fluido y también fue por cesárea, no sé si fue así porque me tomé la placenta. Me recuperé mucho más rápido.

En tus redes sociales no solo compartes tu faceta como artista, también tu lado como mamá. ¿Cómo encuentras el balance?

Me organizo, tener una buena gestión del tiempo para hacer todo. Además, si mis hijos me pueden acompañar a mis shows, también van conmigo.

Sabemos que te dedicas sola a la crianza de tus hijos. ¿Qué ha sido lo más duro para ti?

Solo en el embarazo del mayor porque estuve sola. He ido a terapia por dos años y he soltado todo eso. Después siento que encuentro beneficios porque yo misma me organizo, no tengo que pelear con nadie por el tipo de crianza, por valores, por religión, por educación, yo decido en todo. Siento que vivo con más paz. Es mejor tener una vida en paz que tener una compañía que no es positiva.

¿De dónde viene toda esa fortaleza para asumir el rol de madre y padre?

Es más común de lo crees. En el colegio de mi hijo por el Día del Padre, no festejamos porque casi todas éramos mamás solteras. Cada vez los hombres están siendo más irresponsables y les aconsejaría las chicas jóvenes que escojan bien a alguien que sea un buen padre. A veces son buenas parejas, pero cuando les toca el rol paterno, no lo son para nada. Como mujeres hay que observar mejor. Tus hijos te dan la fortaleza para salir adelante, te dan más energía.

A pesar de las decepciones amorosas, ¿estás abierta al amor?

Actualmente estoy sola, dedicada a la universidad, el trabajo, a mis hijos, pero si en algún momento conozco a alguien que valga la pena, no estoy amargada en conocer una persona o un compañero.

¿Qué otros proyectos tienes en los próximos meses? ¿Volverás con tu circo en julio?

Vuelve el circo de ‘La Pánfila’ en julio, aquí en Villa el Salvador también. Estoy contenta con mis fans que me apoyan en las redes sociales. Tengo los shows infantiles para adultos, emprendedores, así que estamos trabajando. Me gradúo de coaching este fin de mes, he hecho un diplomado y ahora podré apoyar a todas esas mujeres que me preguntan como hago para no estar triste con tantas cosas. El coaching te brinda herramientas para poder organizarte y lograr mejor tus objetivos.

¿Qué le dirías a las madres solteras en esta fecha, desde tu experiencia?