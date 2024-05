‘Metiche’ rompe su silencio y manda fuerte mensaje a Karla Tarazona: “Siento que has vuelto con Christian”

La conducción conjunta de Karla Tarazona y Christian Domínguez en el programa ‘Préndete’ ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental, lo que ha llevado a Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, a comentar al respecto sobre el supuesto romance y el fin de su amistad con la conductora.

En la reciente edición del programa ‘Todo se filtra’, el siempre polémico ‘Metiche’ hizo hincapié en la aparente complicidad entre la presentadora de TV y el cumbiambero, pues considera que existe una conexión fuerte entre ambos.

‘Metiche’ se pronuncia sobre supuesta cercanía

“Ahí sigue habiendo un vínculo con Karla y por más que ellos digan que son amigos, lamentablemente, yo siento que ahí hay algo muy fuerte, y de lo cual también Karla ha cortado la amistad conmigo porque ustedes saben que yo tengo una posición respecto a eso”, comentó el comunicador.

En declaraciones televisivas, Villavicencio expresó su nostalgia por la amistad que solía compartir con Karla, lamentando que su relación se haya visto afectada por la presunta cercanía entre la conductora y Domínguez, a quien no considera un buen amigo.

“Al parecer ella tiene una buena relación de amistad con Christian, pero yo creo que esa relación de amistad está yendo más allá, ojalá que Karla no haya vuelto con Christian porque sabemos que él repite patrones, le encanta picar por aquí y allá. (...) Yo extraño mis conversaciones con Karla, teníamos una complicidad, pero lamentablemente...”, agregó.

Extraña su amistad con Karla Tarazona

El comentarista televisivo reveló su temor de que Tarazona haya retomado su relación con Christian Domínguez, lo que, según él, podría interferir en su amistad con la conductora de televisión, dejando claro que no mantiene una buena relación con el cumbiambero.

“Teníamos una complicidad, yo pensaba llamarla, pero mi temor es que, si yo la llame me contestará o no, qué le podrá decir Christian Domínguez sobre mí. Para él soy una persona desagradable. (…)”, confesó.

“Siento que has vuelto con Christian”

No obstante, Kurt Villavicencio sorprendió al público al lanzar un fuerte mensaje. “Yo siento que tú has vuelto con Christian, qué monos pinto yo en mi amistad contigo. (…) Él y yo no podemos, yo le repelo a él, él me repela a mí y no se puede, si yo siento que tú has vuelto con él es porque estás feliz y yo me interpondría ahí… lo he pensado muchas veces”, sentenció el conductor.

