La creatividad y el ingenio de las personas se desatan cada año con la llegada de la festividad de Halloween, especialmente cuando se trata de disfrazar a nuestras adoradas mascotas. Es un momento en el que los dueños se esmeran en convertir a sus animales en personajes icónicos, desde superhéroes hasta criaturas fantásticas, todo con un toque personal que refleja su amor por ellos. Esta celebración no solo resalta la diversión y la alegría de compartir la vida con nuestros amigos peludos, sino que también permite que los lazos entre humanos y animales se fortalezcan a través de la creatividad y la imaginación.

Este año, la carismática Susy Díaz se unirá a esta tradición al ser jurado de un gran concurso de disfraces para mascotas, que tendrá lugar el 31 de octubre a las 02:00 p.m. en la clínica veterinaria Animal Surco 24 horas. Este evento, que combina el espíritu festivo con un fin solidario, busca recaudar fondos para ayudar a los animales sin hogar. Con premios que van desde 500 hasta 1,000 soles en efectivo, los participantes tendrán la oportunidad de contribuir a una causa noble mientras disfrutan de una jornada divertida junto a sus adorables mascotas.

Susy compartió que la pérdida reciente de su perro Chiki, quien estuvo a su lado durante 20 años, la ha hecho más sensible a la situación de los animales desprotegidos. Ahora, con tres mascotas a su cuidado, se ha comprometido a ayudar en lo que pueda a aquellos que no tienen un hogar. “Quiero ser parte de esta hermosa iniciativa para apoyar a los animalitos que tanto lo necesitan”, afirmó. La celebración del Halloween no solo será una ocasión para mostrar la creatividad en los disfraces, sino también una oportunidad para contribuir al bienestar de los peluditos menos afortunados.

TE PUEDE INTERESAR:

Gian Marco: “Voy a contar las cosas con mucho respeto”

Camilo en Perú: Cantante colombiano se presentará en Lima con su gira “Nuestro lugar feliz”

Hamlet: el clásico de Shakespeare deslumbra en el Teatro Municipal de Lima