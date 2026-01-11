Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Verónica , de 39 años, de Chaclacayo.
Doctora, llevo casi tres años con Iván y hasta hace poco jamás dudé de lo nuestro. No es una relación escondida, pues salimos, viajamos, conocemos a algunos amigos del otro. Pero tampoco es totalmente visible, y eso ahora me está pesando más de lo que pensaba.
Iván es separado y tiene un hijo universitario. Yo siempre respeté sus tiempos y su historia. Nunca le pedí que me presentara como “la pareja” ante su familia, porque entendía que cada cosa iba a acomodarse sola. El problema empezó cuando, en una reunión familiar, me presentó como “una amiga”. No fue la primera vez, pero sí la que más me dolió.
Después de eso se lo dije, no reclamando, pero si preguntando. Él me respondió algo que me dejó fría, aseguró que me quiere, que está bien conmigo, pero que no siente la necesidad de ponerle un nombre a la relación frente a los demás. Dice que así está tranquilo, que no quiere conflictos con su ex ni preguntas de su hijo.
Desde entonces empecé a notar detalles que antes dejaba pasar. No sube fotos juntos, evita eventos grandes conmigo y, cuando alguien pregunta por mí, cambia el tema. En privado es cariñoso, presente, incluso dependiente emocionalmente. En público, soy casi invisible.
No sé qué hacer con esto. No quiero forzar algo que él no quiere dar, pero tampoco quiero seguir ocupando un lugar que parece no existir. Me pregunto si estoy siendo paciente o si simplemente estoy aceptando menos de lo que merezco por miedo a perderlo. ¿Cómo se decide algo así sin romperse por dentro?
CONSEJO
Verónica, no querer nombrar una relación también es una forma de definirla. Aceptar ese lugar implica preguntarte si el silencio que él necesita es compatible con la visibilidad que tú mereces. No se trata de exposición ni de redes sociales, es reconocimiento. Aborda el tema con firmeza de por qué para él es tan importante ocultar y qué costo tiene eso para ti puede ayudarte a ver si este vínculo tiene futuro o solo comodidad. Suerte.