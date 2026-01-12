El titular del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, Edie Solórzano, acogió en parte el pedido fiscal de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo-Rojo, y ocho coinvestigados por corrupción en el primer puerto.

Aunque se solicitó 36 meses, solo se dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao por los delitos de organización criminal y colusión agravada.

Más presos

En el marco del caso “Los socios del Callao” también se ordenó tal prisión para el asesor FAG del Gore Callao y brazo derecho del principal imputado, Jimmy Whu Cárdenas; la jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao, Hiromi Zúñiga Jáuregui; el coordinador y supervisor de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT del Gore Callao, Wilmer Meza Natividad.

Asimismo, se impuso prisión preventiva a la especialista en adquisiciones del Gore Callao, Nancy Oriundo Quilca; el encargado del almacén del Gore Callao, César Huaringa Arango; el proveedor del Gore y Cafed Callao, Rafael Moscaisa Gutiérrez; y la presunta intermediaria, Carmen Blanco Rivera.

A su casa

Al proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera se le impuso detención domiciliaria por 24 meses.

Al igual que con Ciro Castillo-Rojo se ordenó la búsqueda y captura de los también prófugos Jimmy Whu, Hiromi Zúñiga, Nancy Oriundo y Carmen Blanco. A Ciro Castillo-Rojo y los otros les imputan direccionar contratos para favorecer a proveedores de la región Callao.