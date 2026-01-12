Aunque el sol no brilló con todo su esplendor durante todo el día, las altas temperaturas motivaron a miles de personas a que acudan ayer a refrescarse a piscinas y clubes recreativos donde pasaron un animado domingo.

Además de las playas, también muy concurridas, las piscinas en los parques acuáticos de Lima lucieron repletos de familias y amigos deseosos de bañarse.

Digesa advirtió que varias playas en Chorrillos y Barranco no son saludables para el baño, pero igual se vio a gente bañarse ahí. Otros prefirieron por eso ir a piscinas certificadas como saludables en Lima este y norte.

Lima este

En Lima este, en distritos como Santa Anita, Ate, Chaclacayo y Chosica, la gente llegó desde temprano. “Acá tenemos mayores facilidades que en las playas, con cambiadores (de ropa) y baños”, relató una bañista.

En Huachipa (Ate), las piscinas eran visitadas por gente que aprovechó para nadar, lanzarse desde toboganes, jugar vóley o refrescarse bajo el sol.

Celebran

En Santa Anita, además de llegar a las piscinas para darse un chapuzón, algunas familias lo hicieron para celebrar cumpleaños y tomar sol.

Familias de venezolanos, que ya son como peruanos, expresaron su satisfacción.

También había gente llega del interior del país.

Gran asistencia

En Lima norte, tanto en Comas como en Puente Piedra, se registró también gran asistencia de numerosos bañistas atraídos por las amplias piscinas, los toboganes y las pistas de baile que ofrecen algunos de los clubes.

“El agua está rica”, manifestó un menor al salir del agua junto a sus padres.

Shows musicales animaron a muchos a bailar o fueron fondo ambiental para comer y tomar bebidas heladas.

Cebiche, pollo a la brasa y pachamanca fueron los platos más solicitados.