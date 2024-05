Samantha Batallanos le envió un mensaje de apoyo al Dr. Fong, denunciado por la muerte de la ‘Muñequita Milly’. En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina opinó al respecto.

La modelo scribió en su publicación de Instagram: “ Amigos en las buenas y en todas. Te quiero y te querré siempre ”.

Tras ello, el médico compartió el post y le respondió: “ En situaciones retadoras, es donde uno ve a las personas como son en realidad, agradecido por las buenas vibras y mensajes positivos ”.

La ‘Urraca’ arremetió contra la integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’, pues considera que es una ‘falta de respeto’ el mensaje de la modelo al denunciado cirujano, tras la muerte de la Muñequita Milly.

“ Lo denuncio por agresión a Maicelo, yo creo que neuronas no tiene muchas en el cerebro. Por eso se debe a que haya hecho un post en sus redes sociales en donde le muestra su apoyo incondicional al tristemente célebre doctor Fong, un doctor que fue el que está acusado de dejar morir a la Princesita Milly después de una operación que le hizo y la descuidara”, manifestó la periodista.

“La Batallanos aparece con este post (...) o sea eso te la guardas, lo llamas por teléfono y le dices, ‘te quiero y te querré siempre’ o le mandas un WhatsApp, pero no lo haces público porque esa es una tontería y una falta de respeto a una persona que murió en las manos de tu amigo el doctor Fong. Entonces no hay que ser tontitas pues, algunas parecemos tontas, pero no lo somos; pero estas no solo lo parece, sino que lo son también ”, añadió.

