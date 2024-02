Ana Paula Consorte volvió a pronunciarse en redes sociales en medio de su polémica con Paolo Guerrero. Como se sabe, la brasileña decidió regresar a su país y dejó al futbolista en Trujillo tras llegar a un acuerdo con la César Vallejo.

“ No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y arde a tu alrededor ”, se lee en la primera parte de la reflexión.

El mensaje continúa: “ No, calladita no estas más guapa, sino un poco más muerta y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás con tantas de vivir. Gritando ”.

Janet Barboza critica a Ana Paula Consorte por no viajar con Paolo Guerrero a Trujillo

Janet Barboza tuvo duras críticas contra Ana Paula Consorte por no acompañar a Paolo Guerrero en su presentación en Trujillo como jugador del club Universidad César Vallejo.

Según la popular ‘Rulitos’, la brasileña no quiere vivir en Perú y se habría distanciado del delantero peruano luego de que él firmara el contrato con UCV.

“Brilló por su ausencia Ana Paula, ella lo acompañó a Ecuador y Argentina, nos queda claro que el Perú no le agrada. Ahora, recordemos, Paolo con Alondra y Thaisa sí estaba acompañado en un momento así”, expresó Barboza.

TE PUEDE INTERESAR