Junio es un mes de celebración para la comunidad LGBTQIA+ porque se recuerda y conmemora la lucha por la igualdad, el respeto y la inclusión alrededor del mundo. Por eso, Anahí de Cárdenas y demás artistas celebraron la diversidad y el orgullo en el movimiento Marchemos Desde Casa.

Anahí de Cárdenas, Daniela Sarfati, Melania Urbina, Xanaxstasia, La Langosta, Roger Loayza, Edward Venero, Carlos Casella, DJ Shushupe, entre otros, formaron parte de video lanzado por Natura en que bailan y celebran al ritmo de Suelta, sencillo de la productora y DJ peruana Lara Nuh.

Esta iniciativa surge en colaboración con la organización It Gets Better Perú, organización a cargo de Lucy Ibañez, presidenta de IGBP; dedicada a apoyar, empoderar y brindar esperanza a jóvenes LGBTQ+, quienes a pesar del confinamiento, han decidido marchar de manera virtual desde sus hogares y unirse con el hashtag #MásDeLoQueVes.

“Marchemos desde Casa es una manifestación de cómo, unidos, podemos movilizar a toda nuestra red de relaciones a involucrarse en causas que no pueden pasar desapercibidas y a mostrar su apoyo a pesar del aislamiento”, indicó Ibáñez.

