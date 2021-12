El actor André Silva sorprendió a propios y extraños al revelar que participará en la película ‘No miren arriba’ protagonizada por los artistas de Hollywood Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett.

El galán de ‘Luz de Luna’ se mostró súper feliz por participar en la cinta de Netflix y contó algunos detalles de la escena que grabó en Paracas.

“Ver una escena mía en una película protagonizada por actores de la talla de Leonardo DiCaprio es algo increíble. Sentí un orgullo profundo por lo que había logrado en mi carrera, es una pequeña participación, pero sin duda una gran experiencia, la cual tomo con mucho agradecimiento y me impulsa a seguir terco en lo que tanto amo”, señaló a La República.

Sobre su casting, André Silva comentó que se trató con absoluta confidencialidad y no sabía para qué película estaba postulando: “Al principio no, pero después cuando se concretó, fue una realidad. Indudablemente me dieron detalles. Estallé de felicidad”, detalló.

GRABACIÓN EN PARACAS

La escena del actor peruano se filmó en Paracas y fue gracias a Tondero, la productora que trabaja con Netflix.

“Me parece importante que marcas como esa plataforma ayuden a visibilizar el talento local a través de otras convocatorias, no solo me refiero a los actores, también a los que están detrás de cámaras. No es una gran escena, pero hay trabajo y me siento orgulloso de que sea visto por miles de personas”, finalizó.

Gente para los q siguen mi carrera, creo q les va a alegrar saber que el 24 se estrena la película de @NetflixLAT #NoMirenArriba que tiene como protagonista a #LeonardoDicaprio #JenniferLaurence #MerylStreep en otros grandes. Y yo, soy parte de una escena y me pone muy feliz! 😃 pic.twitter.com/i11AeSjCUq — André Silva Oficial (@Andresilvachuy) December 20, 2021

