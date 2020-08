Desde hace un par de semanas, el programa que lleva su nombre se ha consolidado como el más visto de ATV, pero Andrea Llosa está en contra de los reinados. Con los pies bien puestos en la tierra, asegura que solo se considera una persona competitiva y privilegiada por poder trabajar en lo que le gusta.

- Volvamos a tus inicios...

Lo único que tenía claro es que no quería hacer televisión, quería trabajar en los periódicos toda mi vida. Tuve la suerte de trabajar con Oscar Malca, justamente en OJO, y para mí, él fue un referente muy importante.

- ¿Qué resaltarías en él?

El era de esos periodistas que pulía mucho el texto, y es algo que yo recuerdo mucho. Él me decía siempre que yo haría televisión, y yo le decía que no había manera alguna, obviamente me equivoqué yo.

- Y cómo llegaste a la televisión?

Un día que estaba en OJO, me llama Rosa Vallejos para pedirme un dato y me dice: ‘no te gustaría hacer tele’. Estaban necesitando gente para Panorama y para un nuevo proyecto, pero que vengan de la prensa escrita.

- Y fuiste a probar...

Fui sin currículo. Con la pinta con la que fui al canal, pensaron que iba para un programa de música. Hice un primer reportaje y me quedé.

- ¿En qué momento exacto te das cuenta que es tu mundo?

Cuando me disfracé de prostituta, porque no quería entrevistarlas, sino que quería conocer la calle desde dentro. En ese momento nadie me conocía, me hicieron toda una producción y me mandaron a calle.

- ¿Qué vino después?

Empecé a meterme a todos los barrios más peligrosos, hasta llegar a la Mara Salvatrucha, en El Salvador. Entré a un penal donde acababan de matar al subdirector, y para ingresar tenía que tener el permiso de la Mara, no del director.

- ¿Y qué tal te llevas con Juliana, Magaly y Drusila?

No son mis amigas, no las veo nunca porque no me las cruzo nunca, no tengo ningún acercamiento ni nada. Es más, yo estoy trabajando ahora donde se grababa Combate, en Barranco, es como una isla, solo veo a mi equipo.

- ¿Te incomodó que Magaly manifieste públicamente su incomodidad cuando tu programa se pasó unos minutos?

Lo que ella pueda haber dicho es un tema de ella, a mí no me interesa. Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes, las que no me suman, las deshecho inmediatamente.

- ¿Te animas a calificar el desempeño del Gobierno?

No me parece ponerle nota al presidente porque para hacerlo yo tendría que saber más, me parecería mezquino e injusto que yo lo haga. A los congresistas toda mi vida les voy a poner cero.