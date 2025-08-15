Directa y sin filtros. Dispersa pero apasionada de lo que le gusta hacer. Así es Andrea Llosa, a quien en televisión vemos imponiendo justicia, buscando la verdad y ayudando a quienes buscan su apoyo a través de sus programas “Nunca más” y “Andrea”. Hoy retoma la faceta que más disfruta: escribir, y presentó su segundo libro “Manual para decir: ¡Nunca más!”

Desde la experiencia y con un lenguaje que te habla de tú a tú, Andrea en esta publicación abre su alma de par en par y cuenta sus vivencias más personales, como ese amor tóxico que la marcó en la adolescencia, la separación de sus padres, su divorcio y su vida profesional y como mamá, para explicar que es posible caer y levantarse.

“La verdad que esto de contar mi historia no estaba previsto”, revela Andrea, quien confiesa que le dio muchas vueltas a la idea de comenzar a escribir el libro. “Empecé partiendo de como yo le hablo a la mujer que me ve en la pantalla, ahí dije, aguanta, acá esto no va a quedar bien, yo creo que voy a contar mi historia para que sea mucho más real”.

Así explica Andrea su proceso de creación, donde su novio Pablo, de “tanto insistir”, fue quien la impulsó a concretar esta publicación que fue presentada en la última Feria Internacional del Libro de Lima.

VIVENCIAS

Si bien Andrea cuenta sus vivencias en esta publicación, sus padres también forman parte de ella. Comenta que su familia se enteró de qué trataba el libro el mismo día de la presentación. “Mi mamá estaba traumada. En la presentación abría los ojos cada vez que yo hablaba, mi papá serio”, recuerda.

Andrea Llosa. Foto: JULIO REAÑO

“Cuando mi mamá empezó a leerlo me puso en el WhatsApp de la familia que ya había avanzado más de la mitad y que todo estaba bien. Así que puedo seguir en las reuniones familiares, todavía” (risas).

Entre su trabajo como conductora de televisión, su centro psicológico, las conferencia que brinda, su labor de coach y el rol de madre, Andrea encontró los insumos para hilar los doce capítulos que conforman su manual.

Hoy, con la publicación impresa, su siguiente proyecto es aplicar sus conocimientos de coach. “Estoy viendo lo de hacer coaching. A raíz del libro es algo que voy a ejecutar ahora”.

NUEVO PROGRAMA

Andrea no para, y busca renovarse, y eso también pasa por su trabajo en la televisión. “Hablaba con mi productora de querer hacer otras cosas, romper un poco también con ‘Andrea’ y ‘Nunca más’, y hacer un formato distinto, otro programa, más relajado, donde uno se pueda divertir”.

Con 14 años en el aire con “Nunca más” y 7 años con “Andrea”, la conductora siente que es tiempo de cambiar porque todo tiene un ciclo. “Son programas que yo agradezco que estén tanto tiempo al aire, tienen un público cativo. Pero también necesito refrescarme un poco, por mí misma. Son retos también que uno se pone en el camino”.

Andrea no cree en papeles de diva ni se siente la estrella del canal donde trabaja. “Eso de estrellas son estupideces. No me siento la estrella de nada. De mi casa soy la reina porque vivo con puros hombres”.

Con los pies bien firmes en la tierra, Andrea avanza con fuerza, compartiendo con sus lectores algo de su experiencia. Le preguntamos qué lecciones le dejaba su manual, a qué cosas Andrea le diría nunca más. Su respuesta fue contundente: “A complacer a los demás y no priorizarme, a vivir una relación tóxica. A eso sí, ahora te digo nunca más”.

ALGO MÁS

Tiene dos hijos, Cristóbal y Juanteo. Actualmente tiene una relación de un año y dos meses con Pablo de Vinatea.