Tras el ataque al auto de la familia de Sebastián Lizarzaburu por parte del futbolista del Sporting Cristal, Ray Sandoval, el exchico reality ha hecho revelaciones sobre la pareja del pelotero, Andrea Miranda.

Miranda mantuvo antes una relación sentimental con Sebastián Lizarzaburu y hoy se sabe que solo hace un mes ella le escribió para saber si él todavía sentía algo por ella.

En entrevista con Trome, Sebastián Lizarzaburu confirmó que Andrea Miranda sí le escribió, por lo que él cree que ella está mal de la cabeza.

“Sí. Me comentó que se sentía mal porque su mamá estaba delicada, pero luego me dijo: ¿aún sientes algo por mí? Le respondí que estaba mal de la cabeza y que su novio estaba peor que ella. Doy gracias a Dios ya salió de mi vida, estoy tranquilo, ahora solo me dedico a mí, mi hija y trabajar”, respondió Sebastián Lizarzaburu.

Ahora, Sebastián Lizarzaburu espera que se haga justicia por lo cometido por Ray Sandoval en compañía de Andrea Miranda.

“Espero que paguen por los delitos que han cometido, porque estamos en ‘Estado de emergencia’ y ellos estaban fuera del toque de queda, borrachos y han alterado el orden público y atentado contra la propiedad ajena. A él deben quitarle el brevete de por vida, pagar las multas correspondientes y que lo saquen de su club”, añadió.

