Samuel Suárez aprovechó la publicidad que le hizo a Andrea San Martín para entrevistarla, preguntándole de todo, desde su reciente romance con un chibolo de ‘Esto es Guerra’, hasta su opinión sobre el apodo con el que la recuerda más de un seguidor de la farándula peruana.

El tema salió cuando Samuel Suárez habló de los rumores sobre el mal carácter que tendría Andrea San Martín; sin embargo, ella afirmó no ser malgeniada, pero parecería por sus gestos: “Yo creo que es porque gesticulo mucho cuando hablo, ya veces siento que eso me juega en contra”.

Samuel Suárez aprovechó para recordarle su apodo, ‘Soraya’, y le preguntó si le molestaba que la llamen así: “No, no me molesta, cuando no lo hacen a manera de insulto, puede ser como apodo porque me parece gracioso”.

Pero hay situaciones en las que Andrea San Martín no recibiría bien las bromas con su apodo, afirmando que algunas personas lo dicen con la intención de insultarla y en ese momento es cuando ella se incomoda porque la comparen con ‘Soraya Montenegro’.

