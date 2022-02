Este lunes 7 de febrero, la influencer Andrea San Martín anunció que decidió echar a su maquilladora de su equipo de trabajo tras descubrir una serie de irregularidades y faltas a su relación de trabajo.

Pese a que siempre se veían muy unidas, la ‘ojiverde’ publicó un comunicado dando detalles de lo ocurrido: “Hace unas semanas hubo un inconveniente con una de las personas de confianza más cercanas a mi equipo de trabajo. Ustedes saben que todo el tema de recomendaciones que yo les doy a través de mis redes es filtrado ya sea para marcas grandes o pequeñas, así como personas que brinden algún servicio específico”.

“Mi Instagram no es una página de relleno para beneficio propio y si soy tan cuidadosa es por respeto justamente a mi gente que cree en mí y mi palabra frente a un servicio. Este último inconveniente no fue directamente conmigo, pero sí se me involucró, sin embargo, lo bueno de esto es que nos ayudó a llegar con una verdad que desde hace años vino siendo oculta y aunque no pienso entrar en detalles, ya que esta persona en una reunión privada admitió su responsabilidad y pidió disculpas, he decidido retirarla de nuestro círculo de confianza”, informó.

Y aunque dijo que no iba a dar detalles, Andrea San Martín terminó contando que se trata de Melanie, su maquilladora, quien habría tenido muchos problemas pese a la confianza que le brindaron: “Se le brindó el cariño y las puertas abiertas de nuestras casas, pero lamentablemente no supo remediar los errores que ya en otro momento, antes de empezar con nosotros, había cometido, atropellando con más de una persona cercana e indirecta con la que estuvo trabajando generando mal entendidos intencionados y problemas adrede entre los distintos involucrados”.

“Por lo que informo que hoy que Melanie, quien ha sido mi maquilladora única durante muchos años, ha sido retirada del equipo y al margen de su trabajo, que para mí siempre fue excelente, no es una persona de fiar para nadie. Me encantaría omitir esta información, pero en caso existan problemas con terceros, no me gustaría que se ponga como respaldo mi nombre y se sepa que yo avalo ni avalaré ningún tipo de comportamiento como el que tuvo esta persona desde el día 1 que comenzó con nosotros y ocultándose con una falsa cara, duró años a nuestro lado”, escribió Andrea San Martín.

Foto: Instagram Andrea San Martín

