La influencer Andrea San Martín recordó momentos de su niñez al lado de sus padres y aseguró que la criaron para enfrentar cualquier situación complicada en su vida.

A través de Instagram, la ‘ojiverde’ contó todo lo que aprendió de sus padres: “Mis papás me enseñaron a no quejarme de ninguna circustancia en la vida. Todo tenía solución en mi casa, eso siempre recuerdo. Jamás escuché ninguna queja de su parte”.

“Ya de grande le di más valor al ser consciente de todo lo que uno como cabeza debe hacer y mientras que unos se sientan a esperar que les acomoden el camino, a mí me ensearon a forjarlo”, agregó.

“Para mí esa es la mejor lección que me inculcaron porque creo que si me solucionaban cada piedrita no sería quien soy hoy en día. Estuvieron en los momentos más críticos de mi vida, pero también se escondieron para ver cómo aplicaba sus enseñanzas”, se lee en la imagen.

La influencer aseguró que recibió una buena preparación para enfrentar la vida: “En conclusión me educaron para la vida y así fue que pude continuar pese a la ausencia de uno de mis pilares”.

“Hay que aceptar, afrontar y continuar. Los padres no sabemos hasta cuando Dios nos permitirá estar en la vida de nuestros hijos y por eso nuestra labor es prepararlos para seguir solos”, escribió.

En ese sentido, Andrea San Martín aseguró a sus seguidores que, pese a los problemas, ella siempre buscará continuar con su vida: “Por eso siempre me verán avanzando, no tengo tiempo para más”.

Recordemos que Andrea San Martín se encuentra pasando uno de los momentos más complicados por el enfrentamiento que tiene con Juan Víctor Sánchez, quien viene denunciando que no puede ver a su hija con normalidad desde hace varios meses.

