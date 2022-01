El belga Greg Michel sorprendió a propios y extraños al revelar que las cuentas de las donaciones que la gente hizo para cubrir los gastos de sus operaciones, no cuadran. Incluso contó que su mejor amigo Sebastián Lizarzaburu dejó de responderle el teléfono.

Pero esta no es la primera vez que la pareja de Andrea San Martín se ve envuelto en polémicas por dinero. Años atrás, cuando estaba enfrentado con la ‘ojiverde’, el ‘hombre roca’ fue acusado de usar donaciones de sus compañeros de “Esto es guerra” para comprarse un carro.

Así lo reveló Gino Pesaressi en el programa “Amor de verano” de Latina Televisión. Era enero del 2018 cuando Andrea San Martín era acusada de no permitir que Sebastián Lizarzaburu vea a su hija con normalidad, mientras que la ‘ojiverde’ aseguraba que el ‘hombre roca’ no pasaba la pensión.

Según Gino Pesaressi, todo ocurrió tras el nacimiento de la hija de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, cuando el ‘hombre roca’ seguía en “Esto es guerra” y aparentemente pidió donaciones a sus compañeros para cubrir gastos porque su hija estaba mal de salud; sin embargo, Sebastián habría usado ese dinero para comprarse un carro.

“Esta no es la primera vez que hay esos malos manejos de plata ¿no? Yo me recuerdo claramente una vez en la que supuestamente necesitaban el dinero para ayudar a curar a tu hija cuando apenas había nacido porque había nacido supuestamente con problemas. Una persona que supuestamente hace estos requerimientos a sus amigos de trabajo porque necesita el dinero para cubrir y sus amigos le dan la plata para eso, no aparece después con un carro de 18 mil dólares, nuevo, del año, cuando le dieron plata supuestamente para sus hijos”, dijo Gino Pesaressi en medio del enfrentamiento.

“Si uno realmente tiene la necesidad de pedir plata para darle a su hija que está mal, no comprarías un carro o, por último, que hayas vendido tu anterior auto, usarías todo el dinero que tienes y todos tus recursos por la persona a la cual le has dado la vida. Fue algo que yo me gané, fue algo que todos mis amigos se ganaron y hasta ahora no sabemos nada de la plata”, contó Gino Pesaressi.

“Qué hace viajando a Cancún, dándose una vida que no tiene, o sea, ¿qué quiere vender a la gente, que tiene plata, que le está yendo genial? Oye, preocúpate por las personas que realmente te importan”, agregó.

Andrea San Martín confirmó que este episodio ocurrió y tuvo que pedir disculpas a algunas personas a las que nunca se les devolvió el dinero: “Sí, yo le pedí disculpas inclusive a un par de personas porque sabía que ese dinero nunca fue devuelto y como me involucraba a mí, de hecho me daba vergüenza verle la cara a otras personas y decir que realmente ese dinero nunca se le devolvió a toda la gente del programa, a mí me da vergüenza porque entre broma y broma ellos bromean con el tema del carro y yo no sabía dónde meter mi cabeza”.

Por su parte, el Zorro Zupe reveló que los integrantes de “Esto es guerra” aseguraban haber pagado el carro del ‘hombre roca’: “Yo recuerdo que le hacían bromas a Sebastián y cada uno de los chicos le decían ese espejo es mío, el timón es mío, la llanta es mía, entre todos habían hecho una colecta”.

