Sebastián Lizarzaburu reveló que quedó confundido tras recibir su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19: “En verdad me ha alarmado y me ha dejado tipo pensando y no sé si preocuparme o no, me ha dejado en shock, no sé si es la luz (...) vi el video y, efectivamente, entra la inyección y cuando saca la aguja, no hay la aguja, solamente la jeringa”, dijo el ‘hombre roca’ en Instagram Stories. Los usuarios informaron a la pareja de Andrea San Martín que se usaban jeringas retráctiles para la vacuna. “No sabía en lo absoluto que eran agujas retráctiles, o sea, que entraban y solitas se retraen para prevenir (...) me parece espectacular, no sabía, dicen que me lo debieron decir, no me lo dijeron (...) ahora lo sé y lo comparto para las personas que no lo saben”, comentó el ‘hombre roca’. Fuente: Instagram Sebastián Lizarzaburu