Lucho Cuéllar se quebró en una entrevista con ‘Estás en Todas’ y dijo estar arrepentido de no haber pasado tiempo con sus hijos por dejarse llevar por los excesos. “Mi hija antes no me decía ‘te amo’, ahora me dice ‘te amo’. Creo que no me lo decía por todas las cosas que sucedieron. Si en algún momento fallé, le pido disculpas”, expresó el popular ‘Kiko de la cumbia’. (Fuente: América TV)