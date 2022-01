Este miércoles 19 de enero, el programa Amor y fuego difundió las declaraciones de Greg Michel respecto al presunto mal manejo de dinero de parte de Sebastián Lizarzaburu con las donaciones que la gente realizó para ayudar a salvar la vida del belga.

“Si es que por A o B me ha cag*** con un dinero, que por lo entendido no es poquito, tendría que yo estar 100% seguro, tendría que tener todos los registros y le he pedido todos los registros y a mí no me da ningún registro, me da registro de la cuenta de su hermano”, contó Greg Michel.

“De ahí me entero por otros mensajes de gente que me escribe que él ha recibido depósitos de Western Union del extranjero, incluso otros temas simplemente sumando depósitos de mis familiares, no cuadra con el tema que él ha dado”, explicó el belga, quien se mostró afectado de acusar a Sebastián Lizarzaburu de algo tan grave, pues es su amigo.

“Tú sabes que para mí este tema es complicadísimo, Sebastián, como tú bien sabes y nos has gozado de muchos momentos, Sebastián es como mi hermano y es difícil para mí hablar así o decir cosas que pueden afectar sobre todo a su familia, porque si él la ca**, si no la ca** eso queda en su conciencia de él”.

En ese sentido, Greg Michel dejó entrever que el ‘hombre roca’ se habría aprovechado de su estado de salud para quedarse con una parte del dinero: “Yo en todo caso no quiero hacer daño a su familia, que para mí fueron como una segunda familia, pero él haberse o no aprovechado de mi estado físico grave, en coma, para él poder lucrar, eso sería pésimo, hermano, es lo único que te puedo decir. Me siento muy decepcionado y no tengo más palabras para esto porque no es un tema como que lo hablas y te sientes bien después; no, a mí me afecta”.

“Para mí es dinero de la gente que ha querido apoyar y qué mal que se haya utilizado de esa forma, si es que es cierto”, agregó.

El belga también recordó que Sebastián Lizarzaburu protagonizó un incidente similar cuando estaba en “Esto es guerra”: “Tengo entendido por los mensajes que había hecho lo mismo con su hija, que había engañado a la gente, que había recibido de “Esto es guerra” miles y miles de dólares por una supuesta enfermedad de su hija, pero después nunca hubo enfermedad y se compró un carro del año. La gente me molesta diciéndome se ha comprado moto, celular, todo esto con mi dinero”.

Sin embargo, la parte que más sorprendió fue que, según Greg Michel, Sebastián Lizarzaburu no estuvo tan pendiente de su recuperación como hizo creer en las redes socilaes:

“Me ha dejado en visto el día de Año Nuevo donde yo le estoy poniendo el parcha porque ni me saludó por Navidad ni vino a visitarme ni una sola vez cuando estuve en Lima, hay muchas cosas que están mal y la verdad yo... mi amistad ya la perdió”, concluyó Greg Michel.

Fuente: Willax Televisión

