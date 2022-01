Un nuevo escándalo sacude la farándula local. El belga Greg Michel acusó a Sebastián Lizarzaburu de quedarse con parte del dinero de las donaciones que la gente hizo para pagar los gastos de su accidente, pero el ‘hombre roca’ no se quedó callado.

Este miércoles 19 de enero, Sebastián Lizarzaburu llamó al programa Amor y fuego” y se defendió de las graves acusaciones de quien era su mejor amigo:

“Los depósitos y la ayuda no ha sido solamente a mí, han sido a varias personas, yo no puedo controlar cuánto dinero hay en total por el otro lado, yo le puedo dar razón en lo que recibí yo”.

Asimismo, Sebastián Lizarzaburu dejó entrever que Greg Michel no recibió mucha ayuda: “¿Amigos de qué gimnasio? Él no tiene amigos que hayan apoyado, realmente el único que pudo haber apoyado fui yo”.

En ese sentido, el ‘hombre roca’ tildó de “malagradecido” a Greg Michel y le sacó en cara todo lo que hizo por él en el pasado: “A mí me parece que está siendo malagradecido por el hecho que está simplemente cuestionando todo lo que he hecho yo por él, no solo hoy, ojo, porque yo a él -ustedes saben y la gente sabe- que a él yo le he dado comida, le dado casa, le he dado donde vivir cuando no tenía ni siquiera trabajo ni dónde caerse muerto durante muchos años, yo por él he hecho un montón de cosas y por él nuevamente pedí el apoyo porque a él yo sí lo consideraba un hermano que estuvo en las buenas y en las malas”.

“Si yo hubiera querido sacarle algo a él de provecho, lo hubiera hecho hace 80 millones de años cuando le he dado, hasta lo he mantenido de comer y de techo yo y mi familia”, expresó Sebastián Lizarzaburu.

Willax - Sebastián Lizarzaburu - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

