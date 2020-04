Andrea San Martín reveló que sufrió un accidente en su casa durante la cuarentena y no pudo adquirir medicamentos.

“Me quemé horrible, de verdad horrible. Se me está pelando. Me achicharré”, contó la ex chica reality al publicar videos y fotos de cómo quedó su mano tras sufrir una quemadura cuando cocinaba.

“Arde mucho”, expresó. “Todo mi dedo está rojo y en el medio tengo una ampolla”.

Además, Andrea San Martín comentó que la quemadura le ha causado dolor, pero que no pudo salir a comprar una medicina pues se encuentra en casa con sus hijas:

“Me arde como no tienen idea (...) no puedo salir a comprar a la farmacia porque estoy con las niñas y ya no hacen delivery a esta hora para hoy y mañana es domingo, o sea que no hay farmacias así que descartado comprar una crema. Solo tengo esta, me imagino que algo hará”, explicó la ex chica reality.

