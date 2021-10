¡Papá chocho! Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al confesar “que le lastima” la actual relación sentimental que tiene su hija mayor, Josetty Hurtado, con el estadounidens Jesse Davis.

A través de su cuenta oficial de Instagram, y en más de una oportunidad, el conductor de televisón a mostrado tener un vínculo especial con sus tres hijas, pero uno mucho más fuerte con su primogénita mayor.

“Sé que tienes enamorado, hijita Josetty, pero NO para que me lo refriegues así. Ver esta foto ME DUELE. Haré de cuenta que no tienes novio...¡SUFRO! Perdóname”, escribió en la descripción de su reciente publicación donde se le ve a su hija besando a su novio.

Recordemos que el último fin de semana Jossety asistió a ‘The Cosmopolitan’ de Las Vegas para disfrutar de las instalaciones junto a su novio Jesse Davis.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO