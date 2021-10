Amado por unos y odiado por otros. Andrés Hurtado ‘Chibolín’, fiel a su estilo, aprovechó su programa sabatino para jactarse de sus posesiones y el alto costo de ellas.

“Lo que me cuesta a mi ponerme mis gemelos Louis Vuitton”, fue así como el conductor pidió que ponchen sus prendas. Además reveló que sus calcetines son “Prada” y ante la broma de un integrante de la producción que dijo que eran “Lancaster”, ‘Chibolín’ se molestó y añadió que sus zapatos eran “Versace” de la última colección.

La producción continuó con sus bromas y le dijeron que sus calzoncillos eran de la marca nacional “Bostón”, ante ello Andrés Hurtado respondió furioso: “La gente sabe perfectamente que yo uso ... No, Boston no. Yo uso hilo dental, hoy día me he puesto un hilo dental rosado precioso”.

