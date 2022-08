Tras desatar gran controversia por recriminarle a una madre de familia tener 6 hijos siendo tan joven, el conductor Andrés Hurtado decidió retractarse y ofrecer disculpas públicas por sus expresiones.

En la reciente edición de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, el popular ‘Chibolín’ ofreció disculpas a la mujer afectada, y reconoció que se equivocó al increparle ser madre de seis niños a sus 38 años.

“Toda la semana se habló que necesita ayuda para su hijo, y al conversar con ella me contó que tenía 6 hijos, me impactó por lo joven que era y lancé, sin pensarlo, comentarios inadecuados que ofenden la situación de ella y de otras mujeres que pueden estar en su misma condición. De repente no soy quién para decirle eso y he herido susceptibilidades, y lo que concierne en mi persona, yo le quiero pedir disculpas por meterme en la vida privada”, señaló la figura de Panamericana Televisión.

El conductor afirmó estar arrepentido, y aclaró que el objetivo del espacio televisivo que conduce fue y seguirá siendo ayudar a los más necesitados.

“No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para ayudar a mis hermanos que más lo necesitan. Jamás está en mí causar daño, ni ofender la dignidad de las personas que buscan mi ayuda, estoy profundamente arrepentido muy apenado por mis expresiones”, agregó antes de señalar que sus declaraciones son íntegramente su responsabilidad y no la del canal al que pertenece.

Lo que dijo Andrés Hurtado

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” criticó a una mujer que acudió a su programa para pedir ayuda para su hijo que no puede caminar y que se encuentra hospitalizado al presentar un cuadro de neumonía.

“No seas abusiva pues, no seas mala pues, 6 hijos tan joven, qué te pasa, qué te sucede, no puedes traer hijos al mundo y tenerlos así, ¿cuántos hijos enfermos tienes? ¿Dónde está el papá? Lo voy a hacer por él, ¿sabes no? No me das pena nada, me pareces irresponsable, 6 hijos tan joven, 38 años con 6 hijos”, expresó Andrés Hurtado.

