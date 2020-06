La conductora Rebeca Escribens decidió no opinar sobre el caso del actor Andrés Wiese, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por haberse hecho públicas unas denuncias por acoso sexual en su contra por parte de una joven menor de edad y su excompañera de trabajo, Mayra Couto.

Y es que el actor anunció mediante sus redes sociales que brindará una entrevista exclusiva esta noche para el programa “La Banda del Chino”, donde contará su versión de los hechos.

Por su parte, la también actriz, tras presentar el informe sobre Andrés, volvió a afirmar que no le interesa el escándalo del actor, pues este escapa del contenido de espectáculos.

“Como lo dije al presentar la nota, para mí en particular, deja de pertenecer al ámbito de espectáculos. Si hay delito o no, las autoridades tendrán que actuar de oficio y con la imparcialidad que corresponde. Bueno es un tema que a mí no me interesa, así que seguiremos con el otro”, señaló la popular ‘Doña Rebe'.

Cabe recalcar que una de las supuestas víctimas fue Mayra Couto, excolega de la serie “Al fondo hay sitio”, y la otra es una menor de edad, quien indicó que Wiese le envió videos íntimos suyos.

