La exporrista del Sport Boys, Anelhí Arias, perdió los papeles durante un enlace en vivo con el programa Válgame, en el cual estaba como invitado el papá de sus hijas y exesposo, Dayron Martin.

Anelhí Arias confesó que se encuentra en un estado de depresión desde que no ve a sus hijas y que Dayron Martin le mintió pues quedaron en que las menores iban a venir a Perú a las semanas del arribo de ella.

“Él me dio en la horma de mi zapatos, no puedo tener una relación buena con Alejandro, yo estaba separada de él cuando yo estaba por venir acá, me voy a llevar a mis hijas y le dije a él. Todo el mundo piensa que yo las he abandonado y no es así”, señaló.

“A las dos semanas venían mis hijas, yo nunca abandoné a mis hijas, me hiciste perder navidades, no puedo salir y ver niñas me pongo a llorar”, agregó en medio del llanto.

Los conductores le pidieron a Anelhí calmarse pues estaba muy afectada con todo lo que contaba. Por su parte, Dayron Martin dijo que no tenía nada que decirle a su exesposa.