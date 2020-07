La examiga del torero Antonio Pavón, Aneth Acosta, sorprendió casándose en España tras el confinamiento por el confinamiento del coronavirus o Covid-19 y fue en una reunión íntima, donde su dama de honor fue “Chabelita” Pantoja. hija de Isabel Pantoja.

Este especial fue compartido por la propia Aneth Acosta en su cuenta de Instagram, pero lo que llamó la atención a la red social Instarándula fue la prominente pancita que mostró con su vestido de novia y que dejó a la especulación un posible embarazo.

Sin embargo, horas después, la propia Aneth Acosta se animó a desmentirlo y contó que estaría un poquito subida de peso a causa de la cuarentena por el Covid-19, sin embargo recordó que hay solución para esos kilitos de más.

“Vamos a explicarles algo, no estoy embarazada. Que no cunda el pánico, solo tengo un poquito de pancita porque obviamente la cuarentena me engordó los cachetes, la panza, etc. Pero ya estaré en Perú y tomare mis (pastillas)”, dijo Aneth Acosta.

La blogger de moda peruana compartió la noticia de su boda en sus redes sociales, donde mostró cómo fue la ceremonia, su vestido y presentó a su madrina “Chabelita”, la hija de Isabel Pantoja. “Había una vez una chica pelirroja varada en una isla y vio a un chico de pelo largo y desordenado. Desde ahí la vida cambió”, señaló en su Instagram sobre su historia de amor.

Aneth Acosta revela si está embarazada tras prominente pancita en su boda -OJO

