Desde que Angie Jibaja entró en dimes y diretes con Romina Gachoy por la tenencia de sus hijos, la modelo peruana no ha vuelto a referirse sobre el tema. Sin embargo, esta vez ha utilizado sus redes sociales para emitir su opinión política.

A través de sus historias de Instagram, Angie Jibaja se mostró a favor del gobierno del presidente Pedro Castillo , quien cumplió hace poco un mes en el poder.

Al respecto, la ‘Chica de los tatuajes’ cuestionó a los internautas por votar por Pedro Castillo para luego quejarse de él.

“Dijeron que con Castillo no habría libre expresión. ¿Pasó? NO. Lo escogieron por no tener otra opción KEIKO”, consideró la expareja de Jean Paul Santamaría.

Además, pidió a sus seguidores ser más pacientes con el profesor chotano, ya que va muy poco tiempo en el mandato para hacer grandes cambios.

“Por qué hacen tanta bulla si Roma no se hizo en un día. Es presidente 1 mes, y usted por la mala información de algunos noticieros, alimentan el odio y resentimiento al presidente que eligieron”, señaló.

“Ahora dejen de acusar, subestimar a alguien, al que estás tildando de todo lo que no has visto, ni saben ni les consta. Desde que lo elegimos, no ha causado lo que muchos decían. Mal, mal. No juzguen, esperen no más”, sentenció.

