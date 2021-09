Angie Jibaja arremetió contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy por permitir que su hijo Janko, quien se encuentra viviendo con ellos, tenga activa una cuenta de Youtube sobre videojuegos.

La ‘Chica de los tatuajes’ manifestó su fastidio a través de sus historias de Instagram, luego de que el pequeño promocionara su canal tras unos meses de ausencia en la plataforma.

“Hola chicos y chicas, quería decirles gracias porque he vuelto a Instagram y por el apoyo increíble. Los quiero”, escribió el hijo de Angie y Jean Paul, no sin antes invitar a sus seguidores a suscribirse a su canal de Youtube.

Ante estas palabras, la modelo no aguantó más y le mandó un contundente mensaje a su expareja y a la modelo uruguaya, quienes tienen la custodia de sus dos hijos.

“De esta manera me callan. Janko no usa Instagram si es con la supervisión de un adulto responsable de sus emociones. No usen a mi niño”, sentenció enojada.





