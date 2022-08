Fuerte y claro. Romina Gachoy se mostró bastante indignada con las recientes declaraciones de la madre de Angie Jibaja, quien aseguró que Jean Paul Santa María le impide a su hija que pueda ver a sus dos pequeños hijos.

“¿Por qué no habla con la verdad? ¿Por qué no cuenta que le pedí para que se sume a la terapia de los chicos? Para que así ellos deseen verla poco a poco. ¿Por qué no cuenta que estamos mandando a terapia a los chicos para que superen todos los traumas que ella les ocasionó?”, comenzó diciendo bastante molesta.

En ese sentido, la modelo uruguaya lamentó que la popular ‘Chica de los tatuajes’ siga diciendo mentiras y aseguró que son los propios niños los que no quieren ver a Jibaja, debido a los “traumas” que les habría dejado su propia madre.

“Qué pena... Siguen inventando cosas como siempre y exponiendo a los niños. Lo que sucede es que Angie no puede mencionarlos públicamente a sus hijos porque hay medidas de protección en su contra, así que manda a su mamá a mentir”, agregó.

“La realidad es que los chicos no quieren verla todavía, por muchas cosas que vivieron las últimas veces que se iban con ella. Nosotros, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y su equipo de psicólogos, estamos haciendo un trabajo en equipo para que los bebes superen episodios, vuelvan a confiar en su mamá y deseen verla, pero ella en vez de sumarse sanamente a ese proceso, prefiere culparnos y apuntarnos a nosotros como lo ha hecho siempre, pero sin asumir su responsabilidad”, finalizó diciendo a Trome.

