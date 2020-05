Angie Jibaja puso en riesgo su salud al realizar un baile de Tik Tok a pocas semanas de ser baleada por el anciano con el que convivía durante la cuarentena.

La propia “chica de los tatuajes” contó que su salud de complicó luego de realizar pasos de baile en Tik Tok intentando enseñarle a bailar a uno de sus amigos.

“Les voy a contar de que he estado desaparecida porque después de ese videito que hice para Tik Tok, para poder enseñarle a Sebas (amigo), me tomó unos... me costó mucho el paso de Tik Tok para poder enseñarle a Sebas que tiene como dos pies izquierdos”, comentó en Instagram.

Según la “chica de los tatuajes", sufrió una hemorragia interna por realizar esfuerzos en plena recuperación: ”Me costó bastante y bueno me costó una hemorragia interna porque estaba como una semana y media internada, yo ya me sentía muy fuerte, según yo la recuperación ya porque me cuidé y me cuido bastante".

Angie Jibaja no dudó en bromear sobre lo ocurrido pese a su imprudencia: “Obviamente una semana y media no estaba bien curada, que yo me sienta la mujer invencible de vez en cuando no quiere decir que lo soy”.

Asimismo, Angie Jibaja aseguró que es “milagro” que esté viva, por lo que dejará de hacer Tik Tok: “El balazo que me cayó en el colón, que es un milagro que no me haya pasado por los intestinos (...) es un milagro realmente. Así que no más Tik Tok, estoy en cama, desde ese día me estoy cuidando muchísimo porque esta hemorragia no fue un chiste”, expresó.

Angie Jibaja revela que su salud se complicó - diario Ojo

