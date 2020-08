Antonio Pavón sorprendió a propios y extraños al anunciar que se encuentra más feliz que nunca junto a su pareja Joi Sánchez, a quien le pidió matrimonio hace algunos días.

La pedida de mano se realizó en un paseo en yate durante la celebración del cumpleaños de la joven peruana de 28 años. Algunas fotografías y videos del especial momento fueron compartidos en las redes sociales, lo que generó fuertes rumores sobre este compromiso.

“Cuando la palabra SI tiene un sentido maravilloso. Y el amor es la fuerza más fuerte de tu universo, te amo”, escribió el español como descripción de la instantánea donde se le ve dándole el anillo a su novia.

“Siempre le pedí a mi papi, que es mi angelito que me envíe a una persona que me ame, me respete y me cuide como él lo hacía día a día con mi madre. Y no se equivoco, me envió a una persona increíble a un hombre extraordinario que día a día se preocupa por mi y que siempre me quiere ver feliz. Gracias mi amor por sacarme una sonrisa todos los días, te amo”, expresó Sánchez a través de su cuenta oficial deInstagram.

TE PUEDE INTERESAR