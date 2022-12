Anuel AA y Yailin La Más Viral anunciaron a finales de noviembre 2022 que están esperando un hijo. La felicidad fue anunciada tan solo días de haberse publicado en redes sociales impactantes fotos de Gianella la supuesta hija que el cantante puertorriqueño habría procreado con la joven de origen colombiano Melissa Valecilla. Desde entonces, el artista ha estado en el ojo público.

Como se recuerda, en junio pasado Melissa Vallecilla dio a luz a una niña y le atribuyó la paternidad al reconocido cantante Anuel AA. La propia joven ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para postear algunas fotografías de su pequeña a quien llamó Gianella Gazmey. No obstante, luego del anuncio replicado en los medios el cantante de trap había preferido guardar silencio, hasta ahora.

Y es que la pareja de Yailin La Más Viral concedió una entrevista al programa BibBoy TV para hablar largo y tendido sobre su vida y su carrera; entre esas cosas, tocó el tema de su supuesta hija. ¿Qué dijo Anuel AA al respecto? A continuación, los detalles.

Anuel AA y Yailin La Más Viral se casaron por civil el 10 de junio de 2022 (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUÉ DIJO ANUEL AA SOBRE SU SUPUESTA HIJA?

“Estás a punto de tener una princesa”, le preguntó el anfitrión del programa al cantante. “Sí” contestó emocionado Anuel. “[Yailin tiene] cinco meses [de embarazo] es mi primera niña [y] mi hijo tiene nueve años. [Pero tener una niña] es una vibra diferente”, acotó.

Con esta palabra, el cantante niega tener algún vínculo con la hija de Melissa Vallecilla. Además, sobre sus hijos dijo: “Es lo mejor que me ha podido pasar”.

“Cuando mi hijo me dijo en Black Friday, me pidió que lo llevara al centro comercial me dijo que lo llevara ‘como la gente normal’”, se sinceró el artista al reconocer que en ocasiones su fama se interpone en sus actividades de padre. Asimismo, reveló que su hijo varón se percata de cuán famoso es su padre y del trato privilegiado que éste recibe en lugares públicos. “La fama lo cambia todo”, afirmó reflexivo.

La manutención

Antes de las declaraciones de Anuel AA sobre el tema, Melissa Vallecilla señaló a algunos medios estadounidense que el cantante había asumido la paternidad de Gianella, pues se ha hecho responsable en cierta parte. “Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención”, contestó cuando fue consultada sobre el artista y su responsabilidad.

Melissa Vallecilla y su hija (Foto: Maternity Photographer)

La prueba de paternidad

Otro tema que había salido a la luz antes que la estrella del trap saliera a declarar fue el tema de la prueba de paternidad. Como se recuerda, en el programa “El Gordo y La Flaca” se detalló que el trapero solicitó una prueba prenatal de paternidad, la cual salió 99.9 % positivo, según constató la investigación del referido programa.

¿QUÉ DIJO MELISSA VALLECILLA SOBRE EL EMBARAZO DE YAILIN LA MÁS VIRAL?

A través de sus historias de Instagram, Melissa Vallecilla respondió las interrogantes de sus casi 400 mil seguidores. Uno de los usuarios le preguntó cómo maneja todos los mensajes de odio que dejan en su perfil y las acusaciones que hacen. Sin embargo, eligió no hablar directamente acerca del embarazo de Yailin.

“La mayoría de las personas que tienen algo malo que decir no son felices. Porque créeme que cuando tú eres feliz y te sientes bendecido, no te nace la necesidad de destilar veneno, pero eso la verdad a mí no me afecta”, escribió como respuesta.

Esto hace referencia a los comentarios vertidos en redes donde la responsabilizan del fin de la relación de Anuel AA con Karol G y de tratar de obstaculizar su nueva relación con Yailin La Más Viral.