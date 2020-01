La actriz mexicana Aracely Arámbula no tuvo reparos en comentar sobre el tema de la pensión de alimentos para los hijos que tiene con el famoso cantante Luis Miguel. Y es que la actriz se sinceró respecto a la actual relación que tienen sus hijos Daniel y Miguel con ‘El sol de México’.

“Yo soy una mujer que siempre ha trabajado. No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, expresó a las cámaras de Al Rojo Vivo.

La recordada actriz hizo hincapié que todo este tema va más allá del dinero, que es más enfocado en el tiempo y en el amor.

“Lo principal es lo que uno como padre quiere dar. El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa, que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, comentó.

La actriz de “La Doña 2” asegura que sus pequeños ya empiezan a vivir momentos importantes que Luis Miguel se está perdiendo en su totalidad.

Asimismo, no quiso dar detalles de cuánto tiempo sus hijos no ven a Luis Miguel, pero sí expresó sus deseos porque todo cambie por el bien de todos.