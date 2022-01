Un video confirmó que Austin Palao recibió el Año Nuevo 2022 al lado de Flavia Laos. Días antes, Rodrigo González y Gigi Mitre preguntaron al exchico reality sobre su vínculo con la expareja de Patricio Parodi.

Durante el programa “Amor y fuego” del 22 de diciembre, Rodrigo González comentó sobre los rumores de un romance entre Austin Palao y Flavia Laos: “A mí me han dicho que ese día te estaban haciendo el hisopado, pero ¿sabes quién? La Flavia Laos, que tú y la Flavia Laos ese día han estado... Está sanando, ¿la ayudaste a sanar?”.

“No, de verdad que sí fui a pasar un rato con mis amigos, de verdad que no los veía hace mucho, compartí con ellos”, respondió Austin Palao. “¿Te emocionaste tanto cuando viste a Flavia que dicen que estaban... o tú la confundiste con la del reality o ella te confundió con el Pato?”, insistió ‘Peluchín’.

Sin embargo, Austin Palao descartó tener un romance con Flavia Laos: “No, para nada, si fuese así hubiesen imágenes, pero no”. “¿Estás seguro que no hay?”, preguntó Gigi Mitre.

“Si hay... compartimos el mismo círculo de amigos, entonces no sería raro tampoco”, aseguró Austin Palao. “¿Te la chapaste?”, preguntó la conductora.

“No, no, estaba conversando con mis amigos”, dijo Austin Palao, quien reiteró que no hubo ningún beso entre ellos: “Yo no miento, no (se la ‘chapó’)”.

“Lo que sí existe es que compartimos el mismo círculo y sí, estuvo ella también, pero yo también estuve con mis amigos (...) No bailamos, nada”, aseguró el exparticipante de “El poder del amor”.

