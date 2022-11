Hoy en día, Bad Bunny es uno de los artistas urbanos más reconocidos a nivel internacional. Gracias a su exitosa carrera, no para de romper récords. Además, sigue generando grandes ganancias con su “World’s Hottest Tour”.

En agosto de 2022, por ejemplo, recaudó más de 11 millones de dólares por un concierto en el Hard Rock Stadium de Miami, lo que lo convirtió en el artista latino que mayor cantidad de entradas vendidas en una sola función.

Sin embargo, no siempre la vida de Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del cantante, se caracterizó por los lujos o la riqueza. Hace unos años, tenía un humilde empleo en su natal Puerto Rico.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre cómo lucía Bad Bunny antes de ser famoso, cuando trabajaba en un supermercado.

¿A QUÉ SE DEDICABA BAD BUNNY ANTES DE SER FAMOSO?

Durante una entrevista con Don Francisco en Telemundo, Bad Bunny reveló que laboraba como empaquetador en un supermercado de Vega Baja, una ciudad a media hora de San Juan en Puerto Rico.

“Yo hace dos años estaba trabajando en un supermercado, como cualquier joven que trabajaba por lo suyo. Pero, gracias a Dios, hoy estamos aquí, en Don Francisco”, explicó el boricua en el 2018.

Estas declaraciones se suman a la charla que tuvo el puertorriqueño con el youtuber Molusco, donde reconoció que se sentía orgulloso de su progreso: “En el 2016, estaba trabajando en un supermercado y este año, estuve en los Latin Grammy”, manifestó.

Vale precisar que este trabajo lo alternaba con sus estudios. Se sabe que, en esa época, Benito cursaba la carrera de Comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. No obstante, abandonó su formación académica para ser artista: ”A mí me gusta estudiar, pero no es para mí”, comentó.

Por otro lado, también confesó que la música fue parte de su vida desde muy joven, teniendo la influencia de muchos intérpretes antes de lanzarse a crear sus propias canciones.

“Toda la vida he amado la música. Desde niño, desde los 5 años, yo recuerdo haberla escuchado. Tego Calderón, Vico C, Victor Manuelle, de todo. Toda la música. En la escuela yo cantaba mucho, temas de Juanes o el himno de Puerto Rico”, puntualizó

Bad Bunny en uno de sus conciertos (Foto: Bad Bunny / Instagram)

¿CÓMO LUCÍA BAD BUNNY ANTES DE SER FAMOSO?

A continuación, te compartimos algunas fotografías de Bad Bunny antes de ser famoso. Estas se han difundido a través de las redes sociales y muestran al cantante vistiendo su anterior uniforme de trabajo.

El puertorriqueño posa junto a una compañera de trabajo (Foto: Bad Bunny Latino / Facebook)

Bad Bunny trabajaba en un supermercado de Vega Baja (Foto: Ritmo Urbano Actual / Facebook)

Puedes ver también el video donde se aprecia a Benito en el que era su centro de labores.