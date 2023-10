Belén Estévez admite que quiere formar una familia: “No con cualquier hombre, soy muy exigente”

Belén Estévez confesó que está soltera y desea tener una familia, no obstante, no esta apurada pues no se involucraría con cualquier hombre.

“Estoy soltera y sola siempre. Nada de ‘picoteo’, con pareja estable o nada. Tengo muchísimas ganas de enamorarme. Hace poco cumplí 42 años y no haber formado una familia hasta ahora es difícil. Sí, quisiera (ser madre), pero no con cualquier hombre. Yo no pienso estar con cualquier hombre por el hecho de que se me pase el tren, no pasa nada. Cuando llegue el hombre correcto me estableceré con esa persona y, Dios mediante, formaré mi familia, pero si no sucede, pues no se hará por más edad que tenga”, manifestó la argentina.

Además, la bailarina reconoció que se considera una mujer muy exigente a la hora de escoger a un compañero sentimental: “ La valla está muy alta, soy muy exigente, no estoy con cualquier hombre porque para estar con cualquiera mejor no estoy con nadie, sigo sola y tranquila ”, mencionó.

