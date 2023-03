No duró ni 3 meses en la conducción y ahora Melissa Paredes se despide de la conducción de ‘Préndete’, entre acusaciones de ser la culpable de no llegar ni a un punto de rating junto a Karla Tarazona y el ‘Metiche’ y Belén Estevez, decidió bromear con el tema.

Todo comenzó con la llegada de Belén Estevez al programa ‘Préndete’, donde la argentina ingresó y no esperó nada para mandarle los sables a Melissa Paredes, afirmando que solo los conductores oficiales vestían de azul, aprovechando que ella era la única de color rosado.

Melissa Paredes intentó defenderse, afirmando que la culpa de que el programa no despegue no es de ella, sino del canal: “El problema no soy yo, el canal es frío”, de inmediato Belén Estevez no dudó en cuadrarla: “En serio, yo vengo a calentar todo mi vida, lo que tú no pudiste, yo lo voy a lograr”, ante la risa nerviosa de la exesposa del ‘Gato’ Cuba, quien no paraba de repetir, “me encanta”, mientras reía nerviosa.

