Tremenda sorpresa ha causado el cambio radical que ha tomado Benjamín Lukovski, quien de ser chico realitie pasó a ser actor de películas gay. No olvidemos también sus sonados romances en su momento con Grasse Becerra y luego con Paula Manzanal.

Fue Rodrigo González quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde dijo: “El ex de Grasse Becerra y Paula Manzanal. Benjamín Lukovski se estrena como actor gay”, escribió no sin antes compartir unas imágenes de alto contenido, donde se aprecia al argentino en situaciones bastante comprometedoras.

¿ES GAY?

Cabe mencionar, que en declaraciones al programa “El Valor de la Verdad”, Benjamín Lukovski reveló haber tenido un trío sexual y que el “Zorro Zupe” había intentando participar de otro trío sexual, pero él no lo permitió. Fue el amigo de Tilsa Lozano quien dejó entrever que ambos tuvieron algo y eso pasó durante el tiempo que él estaba en EEG, y que luego abandonó porque el escándalo se acrecentó y después este decidió dejar nuestro país.

EN EL CINE

A mediados de agosto del 2015, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ (EEG), Benjamín Lukovski , se vio envuelto en la polémica luego de que se revelara que le fue infiel a su entonces enamorada, Paula Manzanal.

Pese a las disculpas públicas y un intento de reconciliación, las cosas entre ambos chicos reality no prosperaron y cada uno siguió su camino. Mientras que Lukovski se mudó a Bolivia, Paula Manzanal viajó a Australia.

¿Qué fue de la vida de Benjamín Lukovski?

Luego de una estadía en Bolivia, Benjamín vive en la ciudad de Nueva York, lugar desde el cuál trabaja en su carrera de actor. Lukovski ha incursionado en el cine con un rol protagónico en el filme “Tu Me Manques” de Rodrigo Bellot, producción que iba a competir en el Óscar del 2020 como mejor película extranjera por Bolivia.

Según el portal ‘Mundo películas’, el Comité de Selección de la Asociación de Cineastas de Bolivia (Asocine) eligió a la película “Tu Me Manques”, como su representante para ser nominada a los premios de la academia de 2020 entre otros once títulos. “El drama narra la historia de Gabriel, un joven boliviano, se enamora de Sebastián, otro joven boliviano que conoce en Nueva York. Sin embargo, incapaz de soportar el peso de la cultura homofóbica de su Bolivia natal y sintiéndose censurado, rechazado y no amado por su familia, Gabriel encuentra en el suicidio la forma de escapar de esa situación”, refiere dicho portal.