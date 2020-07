Tal parece que Beto Da Silva e Ivana Yturbe andan nuevamente en coqueteos y aunque ninguno de los dos lo ha dado a hablado al respecto con los medios, todo indica que sí. Pero hay un detalle, que el futbolista con el fin de no volver a ser mencionado en la prensa le mandaría sus mensajes subliminales a través del estilista de la joven, Nicolás León.

Así lo dio a conocer la cuenta de Instarándula donde muestra el mensaje que le hace a Ivana a Nicolás León, quien no dudó en opinar sobre una foto de la “Princesa Inca”. “Un domingo de película ..¿Alguien saca que canción es?”, escribió la joven acompañada de una imagen donde aparece parada en un cuarto vestida solamente con un calzoncito blanco y un polo manga larga del mismo color.

Inmediatamente, el tal Nicolás León le escribe: “Bebé tápate”. Y ella le responde: “@nicolasleonlima jajajjajaja @betoto1996 eres tú? Y Nicolás León liego le replica: “Jajaja”, acompañado de unos emoticones de risa. Sin embargo, en ese mismo post done varios usuarios se quedan enamorados de ella y la llenan de elogios, aparece @betodasilva, quien al parecer se quedó embelesado al ver las osadas imágenes que colgó Ivana donde deja poco a la imaginación, que no solo le da like, sino que además le coloca un emoticón de unas medias, dando a entender que se fijo en esa prenda de ropa y no en las cortas prendas que ella lucía.

Vale indicar, que inmediatamente los seguidores de Ivana lo empezaron a molestar y decir “ya cánsate, no la supiste valorar”, “no le hagas caso Ivana”, mientras que otros le dijeron “esa parejita va a volver”, “cánsate y ya regresa”, precisó.