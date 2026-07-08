La cartelera de espectáculos en Lima está a punto de recibir una de sus apuestas más ambiciosas y originales del año. Se trata de “El Deseo”, una experiencia escénica que rompe con las categorías tradicionales para sumergir al público en un universo donde convergen el teatro, la música en vivo, el baile, el humor, la sensualidad y la emoción.

La experiencia se estrena hoy 8 de julio en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco y contará con funciones el 22 de julio y el 5 de agosto. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Atrápalo.

Creada y dirigida por el dramaturgo y director argentino Casper Espósito, y producida por Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte, la propuesta reunirá sobre el escenario a un destacado elenco conformado por Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos, quienes darán vida a un montaje que combina distintas disciplinas artísticas en una experiencia sensorial única.

“El Deseo no es una obra de teatro, tampoco un concierto ni un cabaret. Es una experiencia diseñada para sorprender al espectador desde el primer momento y hacerlo parte de un mundo completamente diferente”, adelanta la producción.

Elenco de la obra "El Deseo", donde participan Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos. Foto: Difusión

La puesta en escena apuesta por una estética sofisticada, números musicales especialmente creados para el espectáculo, impactantes coreografías dirigidas por Arturo Chumbe y una narrativa sensorial que busca conectar con una pregunta universal: ¿qué es aquello que realmente deseas?

Eternamente Bettina

Para Bettina Oneto, ser parte de esta propuesta representa un reto artístico y también una oportunidad de reencontrarse con el público desde una faceta distinta. “Es un reto muy lindo. Mucha gente me conoció en una etapa específica de mi carrera y suele asociarme con un tipo de personaje. Volver con ‘El Deseo’ significa mostrarle a una nueva generación quién he sido realmente y cómo he evolucionado con los años”, comenta la actriz.

Bettina interpreta a Bianca, la anfitriona que recibe al público y lo introduce en el universo del espectáculo, guiándolo por una experiencia inmersiva donde todo puede suceder. “Aquí se exploran muchos tipos de deseos: carnales, emocionales, el deseo de ser. Alrededor del público pasan cosas inesperadas, con bailarines e interacciones que no se han visto antes en el país”, adelanta.

La transformación de Vanessa

Por su parte, Vanessa Terkes asegura que “El Deseo” llega en una etapa de profunda transformación personal y profesional. “Hoy mi mayor deseo es seguir creciendo en autoconocimiento, seguir ayudando y vivir sin fijarme tanto en el qué dirán. Antes me importaba mucho la opinión de los demás; ahora no. Hoy sé quién soy y he aprendido muchísimo de mis errores”, afirma.

La actriz también destaca que el espectáculo aborda la sensualidad desde un lugar honesto y liberador. “La sensualidad de una mujer no tiene que ver con la edad ni con el cuerpo. Tiene que ver con cuánto te conoces, qué tan segura estás de ti misma y con saber qué quieres en la vida y qué no”, señala.

Un espectáculo que busca conectar con las emociones

Según su creador, el deseo es el motor invisible que mueve a las personas y las impulsa a cambiar, crecer y perseguir sus sueños. Bajo esa premisa nace esta experiencia que invita al público a detenerse por un momento y reconectar con aquello que verdaderamente lo emociona.

En tiempos donde las propuestas escénicas buscan reinventarse, “El Deseo” apuesta por una fórmula poco habitual en la escena local: combinar diversas disciplinas artísticas en una misma experiencia inmersiva, donde cada función se convierte en un acontecimiento único e irrepetible.