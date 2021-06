La popular “Vampiresa de la Cumbia”, Briyit Palomino denunció por estafa a su - ahora - expareja, el guitarrista Gino Maynos Félix Porta, quien también era su manager. Según contó, este hombre la estafó con la fuerte suma de 130 mil soles tras crear ambos una empresa constructora.

Pese a que ambos tenían una relación sentimental de 3 años, el artista habría desaparecido y no responde las llamadas, según dijo la cantante de cumbia.

“Estoy decepcionada y molesta, estoy procediendo legalmente para que no se quede con la plata que tanto me costó reunir y que eran todos mis ahorros”, comentó al diario El Popular.

Briyit contó que no sabe nada del paradero de Gino Maynos, incluso la ha bloqueado de las redes sociales y tiene el celular apagado.

“Aposté por él, era mi manager, decía que me amaba, que me respetaba, pero mira cómo me pagó al final (...) Lo denuncié por estafa, violencia económica, entre otros cargos. Me amenazó que solo me iba a devolver el dinero si lo hacía socio, luego se perdió”.

Finalmente, agregó: “Estoy en la quiebra, eran todos mis ahorros”

