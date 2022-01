Este martes 11 de enero, la empresaria Brunella Horna cuadró a Tilsa Lozano luego que la exvengadora se mostró molesta por las fotos que algunas personas le tomaron en la playa.

“Lo que pasa es que cuando uno está en la televisión, como tienes cosas buenas, como tienes contratos, como tienes gente que te quiere, también te expones a eso, que dejas la privacidad a un lado, entonces no te puedes quejar porque es la decisión que tú tomaste”, comentó Brunella Horna.

Por su parte, Valeria Piazza aseguró que hay límites respecto a la invasión a la privacidad: “Yo no estoy en contra de que si estás en la calle, caminando, le puedes sacar el celular, grabarte, pero en lo que sí estoy súper en contra es cuando estás en tu casa, en un balcón, y las cámaras te están grabando porque estás dentro de tu casa, yo sé que puede tener vista a la calle y todo, pero al final en tu casa te relajas”.

“Uno está expuesto a eso, hay que tener mucho cuidado, hay que cerrar las ventanas ¿por qué? Porque no hay ninguna ley que te apoye, así que tienes que cuidarte tú sola”, comentó Brunella Horna.

Incluso, la empresaria recordó que tuvo una terrible experiencia en un momento de dolor: “A mí me pasó algo que fue terrible, cuando fallece mi abuela hace 5 años, se me acercó mucha gente a tomarme fotos, me grababa, y uno no se puede quejar, porque cuando yo decido entrar a la televisión y como tengo cosas buenas como mis empresas, y le saco provecho a la televisión con eso, también hay que aceptar las cosas que vienen consecuentemente”.

“Tilsa, a tener correa, aparte que Tilsa es una persona súper mediática, súper famosa y hay que cuidarse muchísimo”, expresó Brunella Horna.

Fuente: América Televisión

