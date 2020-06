La joven empresaria Brunella Horna también se vio afectada por la crisis a consecuencia del coronavirus (COVID-19) y en el programa “En Boca de Todos” dio una lamentable noticia: su spa de Jesús María cerró y ya no existirá.

“Ha sido muy complicado el tema de la cuarentena, incluso para mí y mis peluquerías e incluso yo recién voy a cumplir un año en la sede de los Olivos e incluso para pedir un préstamo debes tener dos años”, contó la rubia.

La joven dijo que tomó esta difícil situación en medio del llanto, pues invirtió mucho para ver este sueño hecho realidad.

“Yo he tenido que mantener mi negocio con mis ahorros, sus deudas, los gastos. El local de Jesús María no lo voy abrir, ha sido muy complicado tomar esta decisión, días de sufrimiento y llanto, pero no queda de otra que levantar la cabeza y feliz con la sede de Los Olivos que sí voy a poder abrir”, agregó.

Brunella Horna prefiere no decir que quebró y por ello recordó que sí abrirá en su sede de Los Olivos. “No quiero decir que quebré, yo lloré un montón porque fue una inversión súper grande”.

