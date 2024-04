Brunella Horna afirmó que Armando Tafur se quedará a cargo de la producción de ‘América Hoy’, luego de que Magaly Medina revelera que ‘Papá Armando’ habría presentado su renuncia.

“La información que ha venido toda la tarde desde el otro lado es que ‘Papa Armando’ ha presentado su carta de renuncia y que solo estaría en ‘América hoy’ hasta el lunes”, expresó la ‘Urraca’ en su programa de anoche.

La esposa de Richard Acuña aseguró que Tafur continuará en el magazine matutino.

“ ¡Que está pasando! Buenos días ‘Papá Armando’ te quiero, te adoro, quiero verte acá siempre (...) no nos va a dejar, no se preocupen ”, sostuvo la esposa de Richard Acuña.

Brunella dice que Papá Armando se quedará en AH

Magaly Medina cree que Janet Barboza se siente la ‘dueña’ de América Hoy

Magaly Medina opinó en su programa sobre la posible renuncia de Armando Tafur, productor de ‘América Hoy’, en medio del conflicto protagonizado por Ethel Pozo y Natalie Vértiz.

La periodista aseguró que fuentes cercanas al canal le contaron que Gisela Valcárcel le habría llamado la atención a Tafur debido al bajo rating del magazine matutino.

“Cuando el rating no funciona, cuando los temas que se están tratando no están dentro de la línea que ‘América Televisión’ tiene para sus programas, porque ellos tienen una línea, se supone blanca y el programa, los programas como ‘América Hoy’ son programas destinados a un público familiar, a un público femenino y ellas lo que hacen, que es lo que hacen, todo el mundo lo ve, por más que ellas se disfracen, que acá hacemos, empoderamos, para nada, porque son unas improvisadas en el mundo de las comunicaciones, ellas no tienen ese manejo de la información”, expresó Medina.

Además, Magaly aprovechó para arremeter contra Janet Barboza y consideró que la ‘Rulitos’ “se siente la dueña del programa”.

“La ‘Retoquitos’ se siente la dueña del programa cuando no lo es porque ella no se apellida Pozo, se apellida Barboza, porque la tiene como empleada a Ethel, todos los días le llama la atención, la calla. El ‘Papá Armando’ le ha dado un protagonismo que no debió darle porque mucho color a una mona con metralleta. Cuidado, eso es cuando le das demasiado poder a alguien que no sabe controlar ese poder y se vuelve soberbio”, manifestó.

Te puede interesar