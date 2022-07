La repentina pedida de mano de Richard Acuña a Brunella Horna llamó la atención de todos este fin de semana. Y es que la modelo ya había cancelado sus planes de boda públicamente, al notar que el excongresista no tenía ninguna intención de pedirle matrimonio.

En noviembre del 2021, Brunella fue invitada a ‘América HOY’ donde le preguntaron sobre el trema y confesó que - en su relación- “ya no están pensando en boda”.

“Voy a decir la verdad, ya pasaron cuatro años, ya esperé, estamos muy bien así (...) ya no quiero, ya no me provoca”, dijo cuando le preguntaron sobre sus planes de casarse en el 2022.

Ahora, la modelo presume su anillo de compromiso, por lo que fue inevitable que le pregunten si estaba embarazada y que por eso se iba a casar.

“¿Es verdad que te dieron el anillo porque ya hiciste el llamado a la cigüeña?”, le preguntaron Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila.

“A ver...”, comenzó diciendo Brunella, mientras se acomodada en su asiento.

Luego agregó: “no, no hay bebé todavía, nos gustaría sí, es un tema que sí lo hemos conversado, pero por ahora no estamos pensando”.

Sin embargo, los conductores del magazine comentario que siempre al primer de embarazo “no se nota”.

TE PUEDE INTERESAR